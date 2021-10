Após empate sem gols com o Bahia, o América se reapresentou nesta segunda-feira (18), no CT Lanna Drumond. A equipe iniciou, no período da tarde, a preparação para o próximo confronto diante do Santos, no sábado, às 17h, na Vila Belmiro.

Antes da atividade, houve uma conversa entre comissão técnica e plantel, onde o auxiliar técnico Diogo Giacomini pontuou aspectos do último jogo. Os jogadores que titulares foram liberados para realizar exercícios regenerativos, enquanto os relacionados e os que entraram durante o jogo permaneceram em campo. Estes participaram de treino coletivo, utilizando todo o campo.

Seguem no departamento médico o lateral-direito Eduardo, em tratamento de tumor ósseo na tíbia esquerda, o atacante Zárate, que se recupera de lesão muscular na coxa direita.