Os moradores de Belo Horizonte que têm 37 anos devem ficar atentos aos cartões de vacina antes de procurar os postos de saúde. Isso porque a prefeitura marcou para esta segunda-feira (18) a aplicação da segunda dose, mas somente metade do público da faixa etária deve completar a imunização.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), aproximadamente 15 mil pessoas da idade receberam a dose única da Janssen, e outras 14 mil pessoas tomaram a vacina da Astrazeneca. E somente as vacinadas com a Astrazeneca devem completar o esquema vacinal nesta segunda-feira.

“Os usuários que receberam a dose da Astrazeneca foram orientados pelas equipes de saúde a ficarem atentos ao prazo marcado no cartão e aos chamamentos da Prefeitura para completar o esquema vacinal”, explicou a pasta. “Já para as pessoas que foram vacinadas com a Janssen, não houve agendamento da segunda dose e o público foi orientado sobre o imunizante ser de dose única. Caso o usuário tenha alguma dúvida quanto à aplicação, basta procurar uma das unidades de saúde do município para esclarecimentos”, reforçou.

Conforme a prefeitura, a divisão do público para receber dois tipos de imunizantes aconteceu por causa do quantitativo de vacinas disponível na época da convocação. “É importante considerar que as demais faixas etárias e grupos prioritários convocados receberam, prioritariamente, o mesmo tipo de imunizante”, informou a PBH.