Neste fim de semana, duas foram as mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) do horário do jogo entre Santos e América, neste sábado (23), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após muita conversa, houve concordância em manter o horário original da partida, às 17h.

Inicialmente, o jogo estava marcado para às 17h, de sábado, 23 de outubro, na Vila Belmiro. Porém, a emissora detentora dos direitos de transmissão havia solicitado alteração do horário para às 21h, para ajuste na grade de programação. A CBF havia acatado a solicitação. Os últimos quatro jogos do América foram transmitidos na faixa de horário entre 21h e 21h30 (Palmeiras, Juventude, Internacional e Bahia).

Porém, o Santos recorreu da decisão tendo em vista seu planejamento logístico e comercial. Em concordância com a emissora, o Peixe conseguiu manter o horário original. A resolução foi publicada pelo órgão máximo do futebol brasileiro neste domingo (17), às 21h27.

Santos x América

Motivo: 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 23/10/2021

Horário: 17h

Estádio: Vila Belmiro, em São Paulo