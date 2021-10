Belo Horizonte vai decidir sobre as restrições de circulação nos cemitérios ainda nesta semana. Até hoje, as cerimônias fúnebres não foram incluídas nas flexibilizações e permanecem restritas. Desde abril do ano passado, apenas 10 pessoas podem participar de velórios e cemitérios.

Mas, nos próximos dias, mudanças para o setor devem ser anunciadas. “A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), informa que está analisando, junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a possibilidade de flexibilização das regras nos cemitérios municipais”, confirmou o executivo.

“A previsão é a de que tenhamos uma resposta ainda nesta semana. Por enquanto, permanece restrito o acesso ao interior das necrópoles públicas de BH, exclusivamente, aos participantes de sepultamentos (limitados a 10 pessoas), funcionários do local e prestadores de serviços, sendo vedada a entrada de visitantes”, explicou a prefeitura.

A limitação nos cemitérios foi imposta logo no início da pandemia por causa do risco de transmissão da Covid-19. Além de restringir o público nos espaços, os caixões também devem permanecer lacrados e os corpos das vítimas do vírus ensacados. A PBH recomendou, também, que amigos e familiares dos mortos evitem contato físico uns com os outros e mantenham uma distância mínima de um metro.