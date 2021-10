Oito das nove regiões de Belo Horizonte estão sob alerta de risco geológico na noite desta segunda-feira (18), informou a Defesa Civil da capital. O alerta, que é válido até a próxima quarta-feira (20), aponta para risco é alto em sete delas e moderado em uma.

Estão com risco alto as regiões: Pampulha; Nordeste; Leste; Noroeste; Centro-Sul; Oeste; e Barreiro. A região Norte está sob risco moderado e Venda Nova é a única regional sem qualquer risco no momento.

Na região Leste, para onde a Defesa Civil já havia alertado para o risco mais cedo, choveu 89% do esperado para todo o mês de outubro em 3h.

Além disso, todas a regiões da capital mineira já ultrapassaram o volume que era aguardado para o mês, de 104,7 mm. A Leste aparece com o maior volume até esta segunda, 219,2 mm (209,4% do esperado). Em seguida aparece a região Noroeste, com 208,4 mm (199%) e Barreiro, que já registrou em outubro 194,8 mm (186,1%)

Sinais de deslizamento e orientações

Entre os sinais de que um deslizamento pode acontecer estão: trinca nas paredes; água empoçando no quintal; portas e janelas emperrando; rachaduras no solo; água minando da base do barranco; e a inclição de postes ou árvores.

Confira algumas recomendações do órgão:

– Coloque calha no telhado da sua casa

– Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

– Não jogue lixo ou entulho na encosta

– Não despeje esgoto nos barrancos

– Não faça queimadas