Sem dar muitos detalhes, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira, que ainda esta semana decide sobre a prorrogação do auxílio emergencial e disse que já bateu o martelo sobre o valor.

Bolsonaro participou em São Roque de Minas, no Centro Oeste do Estado, de cerimônia de inauguração do projeto Jornada das Águas, que percorrerá os 10 estados por onde o rio São Francisco faz para anúncio de obras e investimentos.

“Se Deus quiser, nós resolveremos esta semana, a extensão do auxílio emergencial. Como devemos resolver também essa semana a questão do preço do diesel. As soluções não são fáceis, mas temos a obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo. Sabemos que o mundo todo está tendo uma inflação”, afirmou.

O presidente contou que no último sábado se reuniu com o ministro da Economia Paulo Guedes para definirem o valor do benefício.

“O ideal é que todos tivessem o seu ganha pão, mas sabemos que a pandemia agravou a situação. Não somos insensíveis aos mais necessitados”, completou o presidente.

O pagamento do auxílo emergencial terminou em outubro e o plano do Governo Federal já era emendar com a criação do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.

No entanto, a criação do programa que deve pagar um benefício de R$ 300 está condicionada às aprovações da PEC das Precatórias e da reforma do Imposto de Renda que ainda não foram aprovadas pelo Congresso.