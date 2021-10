O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) faz nova visita a Minas Gerais nesta segunda-feira (18). Desta vez, o mandatário vai lançar a Jornada das Águas, que prevê ações de preservação de recursos hídricos. A cidade de São Roque de Minas, que fica na região Centro-Oeste, foi a escolhida para receber Bolsonaro e a comitiva do governo federal.

De acordo com o planalto, o presidente vai percorrer diversos estados cortados pelo Rio São Francisco e fazer anúncios e entregas de obras na região do semiárido. O roteiro segue durante dez dias pelos nove estados do Nordeste, e será finalizado em Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro.

Com a Jornada das Águas, o Ministério do Desenvolvimento Regional pretende preservar e recuperar nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação, apoio ao setor produtivo e aos municípios.

No pronunciamento do presidente em Minas, ele irá anunciar investimentos de R$ 5,8 bilhões para a revitalização de bacias, além de R$ 20 milhões para obras na barragem de Jequitaí. A retomada de obras do projeto de irrigação Gorutuba e conclusão do canal de desassoreamento em Jaíba também devem ser prometidos por Bolsonaro.

Outra expectativa que ocupa os bastidores da política econômica é que o presidente volte e falar sobre a privatização da Eletrobras. O governo federal informou que as bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba contarão com investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões, a serem aplicados ao longo de 10 anos. Outros R$ 2,3 bilhões estão previstos para as bacias na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas. A União conta com o processo de capitalização da Eletrobras para viabilizar esses recursos.