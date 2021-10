Os motoristas que passam pela avenida Nossa Senhora do Carmo, em direção à Savassi, enfrentam trânsito lento desde o fim da tarde desta segunda-feira (18). Um caminhão perdeu o freio e bateu em quatro carros, pouco depois da conhecida Curva do Ponteio, no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

As informações iniciais da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) indicam que o acidente aconteceu por volta das 16h30, no sentido Centro, próximo ao Supernosso.

Ainda não há a confirmação de feridos, entretanto, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para o local do acidente.

De acordo com a BH Trans, os motoristas enfrentam trânsito lento no local, sendo que a retenção já ultrapassa o trevo do BH Shopping, a cerca de 2 km do local do acidente. O trânsito flui em apenas uma faixa no local.

Matéria em atualização