Não existe ilusão de que o Carnaval seria uma festa ordeira, em que as pessoas manteriam distanciamento social e utilizariam máscara durante a folia. Por isso, para um Carnaval seguro, serão necessários altos níveis de vacinação e controle da pandemia, segundo o infectologista Unaí Tupinambás, membro do comitê de enfrentamento da pandemia da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A prefeitura não esclarece que números a cidade precisará ter alcançado para permitir a folia, mas Tupinambás sugere que será importante haver um avanço significativo em relação ao patamar atual. “Para o Carnaval ocorrer em 2022, temos que ter o controle da transmissão abaixo de 0,5, baixa taxa de mortalidade e de ocupação de leitos e mais de 80% a 90% da população vacinada com as duas doses”, detalha. Por ora, a taxa de transmissão da doença na cidade é 0,91, e cerca de 55% do público-alvo está plenamente vacinado.

Tupinambás pontua, ainda, que o coronavírus deve continuar circulando, como um vírus endêmico, durante muitos anos. Ele defende a adoção do passaporte de vacina para controlar a participação de foliões em festas pelo país. “As pessoas que já compraram passagem e alugaram hotel ou casa têm que estar com as duas doses da vacina. A gente sabe que a grande festa ocorre em espaços abertos, o que diminui o risco, mas, com muita gente, aumenta um pouco”, aponta.

Entre 22 e 25 de fevereiro de 2020, quando foi realizado o Carnaval de 2020, a pandemia nem sequer havia sido decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que só ocorreria em 11 de março. O Ministério da Saúde só confirmou o primeiro caso no dia 26 de fevereiro.