Ainda que de forma bem tímida, o preço da carne bovina está caindo em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. A queda nos últimos 21 dias foi inferior a 2% e está longe de ser comemorada pelos consumidores, que continuam pagando alto pelo produto. Mas, conforme o site de pesquisa Mercado Mineiro, essa foi a segunda redução no período de um mês. A suspensão das exportações à China é um dos motivos.

“Desde a confirmação de casos de vaca louca no Brasil, houve restrições de exportação. Além disso, o consumo de carne também caiu bastante no país por causa do preço alto. Os dois fatores provocam uma tendência natural de queda, já que geram uma concorrência maior entre os produtores”, explicou o economista e diretor do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.

Segundo ele, a redução nos preços é uma boa notícia, mas isso não significa que os cortes bovinos estão baratos. “Muito pelo contrário, continuam no patamar elevado. Mas a queda foi sustentada nas últimas duas pesquisas”, comentou. O mais recente levantamento, divulgado nesta segunda-feira (18), mostra que o quilo da fraldinha caiu 1,95% nas últimas três semanas. Antes, o corte era comprado por R$ 36,35 e hoje custa, em média, R$ 35.64.

A queda do acém foi menor, de 1,92% no período. Ele era encontrado por R$ 31,46 e hoje pode ser adquirido por R$ 30,86. Já o quilo do chã de fora reduziu de R$ 38,41 para R$ 37,86, diminuição de 1,43%. O contra-filé caiu ainda menos, apenas 1,23%. “Os preços ainda estão bem longe dos praticados em janeiro e não dá para saber se vão se manter em queda nas próximas semanas”, comentou o economista.

A pesquisa do Mercado Mineiro também mostrou estabilidade nos preços das carnes suína e de frango. No caso dos cortes de porco, a bisteca subiu 0,57%, passando de R$ 19,09 para R$ 19,20. O pernil sem osso caiu 0,41%, de R$ 19,21 para R$ 19,13. Enquanto isso, a costelinha aumentou 0,91%, saltando de R$ 22,64 para R$ 22,85. Já a salsicha registrou o maior aumento, de 1,40%, passando de R$ 11,01 para R$ 11,16, um aumento de 1.40%. Com relação ao frango, a coxa e sobrecoxa o subiram de R$ 12,86 para R$ 12,94, diferença de 0,59%.

“A carne de frango havia subido muito nos últimos meses, e agora estabilizou em um patamar alto. Já o porco, que estava caindo, também estabilizou nos últimos 21 dias. E o peixe continua fora da realidade do mineiro por causa do valor muito alto”, comentou Feliciano.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 a 15 de outubro em 39 estabelecimentos da Grande BH.