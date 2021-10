Um dos principais nomes do América neste Brasileirão é de Matheus Cavichioli. O goleiro, de 35 anos, tem se destacado devido às defesas difíceis e decisivas protagonizadas na competição. No último sábado (16), fez duas intervenções e conseguiu passar ileso no empate sem gols diante do Bahia. Com o feito, se tornou o terceiro colocado no quesito.

Com 25 defesas difíceis, o goleiro fica atrás apenas de Daniel do Internacional (1° colocado) com 28 intervenções, e Thiago Volpi do São Paulo (2° colocado) com 27. Fecham o top 5, Fernando Miguel do Atlético-GO (4° colocado) com 22 e Cleiton do Red Bull Bragantino (5° colocado) com 20.

Dos 27 jogos no campeonato, Cavichioli esteve em 24, todos como titular. Em média, o goleiro faz 1,04 defesa difícil por partida, segundo o ranking de estatísticas do ge.globo. De acordo com o aplicativo de estatísticas de futebol Sofascore, Cavichioli fez 78 defesas, média de 3,3 por jogo. Além disso, o goleiro sofreu 26 gols no Brasileirão, média de 1,1 por jogo (92% deles foram dentro da área).

Números de Cavichioli no Brasileirão

24 jogos

7 jogos sem sofrer gol

26 gols sofridos

3,3 defesas por jogo

25 defesas dificeís

0 pênaltis defendidos

Defesa equilibrada?

As atuações do goleiro não livram o América de ter uma defesa vazada. O Coelho ocupa a 11ª posição do ranking, com 29 gols sofridos. A partida em que Matheus Cavichioli mais foi vazado, foi na derrota por 4 a 0 para o Fortaleza, na 10ª rodada da competição.

No ano passado, Cavichioli atuou em 41 jogos pelo América, sendo titular em todos, em jogos pelo Campeonato Brasilerio da Série B e pela Copa do Brasil; esta marca já superada no último sábado, quando completou 42 jogos nesta temporada. No total, o goleiro tem 83 jogos e 55 gols sofridos, média de 0,66 gol sofrido por partida.