Dois hospitais de Belo Horizonte tiveram problemas estruturais durante o forte temporal que atingiu a capital mineira na noite desta segunda-feira (18). No mais grave deles, no Hospital Alberto Cavalcanti, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, pacientes poderão ser removidos caso seja comprovado o risco iminente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados na unidade de saúde, que fica na rua Camilo de Brito, após funcionários notarem que algumas rachaduras, que já existiam no local, teriam “aumentado” durante a forte chuva.

Militares da corporação e agentes da Defesa Civil de BH se deslocam para o local para verificar se realmente existe risco e se será necessário remover pacientes do hospital.

A reportagem de O TEMPO procurou a assessoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que está verificando a situação, mas ainda não se posicionou.

Maternidade

Na maternidade Santa Fé, no bairro Horto, na região Leste de BH, o teto de gesso da recepção desabou. A funcionária que acionou o Corpo de Bombeiros disse que existia o risco de uma outra parte do teto cair.

Diante disso, militares se deslocaram até o local para avaliar se há risco iminente. Ninguém ficou ferido pelo desabamento do teto. A reportagem tentou contato telefônico com a maternidade, sem sucesso.