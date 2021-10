Os militares do Corpo de Bombeiros tiveram bastante trabalho na noite desta segunda-feira (18), durante o forte temporal que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana. A corporação foi acionada em pelo menos nove pontos diferentes, onde ocorreram inundações, desabamentos e outros danos estruturais em imóveis. Felizmente, até o momento não há qualquer informação de mortos ou feridos.

Somente na região Leste, onde choveu em 3h 89% do esperado para o mês, foram atendidas três ocorrências, sendo duas de desabamento e uma de inundação. No bairro São Geraldo, na rua Souza Aguiar, uma casa com três idosos foi invadida pela água que vinha da avenida dos Andradas, próxima dali. Eles temiam não conseguir sair e aguardavam a chegada dos militares no local.

Na rua São João Batista, no bairro Taquaril, um barranco desabou e caiu sobre um casa, danificando parte do imóvel. Ninguém ficou ferido no local. Já na rua Teodomiro Cruz, no bairro São Lucas, uma casa desabou parcialmente, também sem vítimas. A Defesa Civil da capital foi acionada em todos os casos, para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas.

Um outro desabamento interditou a rua Carioca, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste da capital, próximo à rua Vila Rica. Segundo os bombeiros, o deslizamento derrubou um andaime e parte do muro de uma obra, além de atingir um poste da via. Os carros precisaram voltar na contra-mão da via.

Via Expressa

O Corpo de Bombeiros foi acionado em dois pontos diferentes da Via Expressa na noite desta segunda, onde diversas imagens mostraram carros ilhados pela inundação.

Na altura do bairro Califórnia, a inundação deixou diversos veículos presos. Segundo os solicitantes, havia um pedestre no local, que se agarrou em um poste para não ser levado para a correnteza.

Os bombeiros também foram chamados na Via Expressa, na altura do bairro Vila Oeste, onde um táxi com dois idosos dentro ficou preso na marginal, com água até a altura das portas.

Próximo dali, na avenida Delta, no bairro João Pinheiro, moradores disseram ter visto um carro sendo arrastado com uma pessoa dentro.

Hospitais

Dois hospitais de Belo Horizonte tiveram problemas estruturais durante o forte temporal que atingiu a capital mineira na noite desta segunda-feira (18).

No Hospital Alberto Cavalcanti, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, a Defesa Civil foi acionada para verificar se havia risco iminente e se seria necessário transferir pacientes após funcionários constatarem que uma rachadura já existente no local teria se agravado com a chuva.

Entretanto, segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a área afetada foi isolada e não haverá necessidade de transferência.

Ainda em BH, desta vez na maternidade Santa Fé, no bairro Horto, na região Leste, o teto de gesso da recepção desabou. A funcionária que acionou o Corpo de Bombeiros disse que existia o risco de uma outra parte do teto cair.