Conceição do Mato Dentro se prepara para mais um Super Brou Mountain Bike Espinhaço, o maior evento de ciclismo do país, que reuniu na edição de 2019 cerca de 3.000 pessoas. De 5 a 7 de novembro, a cidade da região Central de Minas se transforma na capital do mountain-bike e do ciclismo do Brasil. O evento, que começou em 2012, reúne, além do ciclismo, outras modalidades do turismo de aventura – trail, mountain-bike, escalada e canoagem.

Já na primeira quinzena de dezembro será a vez do Brasil Ride Espinhaço. O evento desafia os ciclistas em formato de stage race (corrida por etapas), muitos deles em busca de pontos no ranking mundial de mountain-bike. Em 2019, eventos como esses garantiram lotação de 100% nas cerca de 40 pousadas locais, recebendo em final de semana um público estimado em 5.000 pessoas. Para este ano, por conta da pandemia, a expectativa é de cerca de 3.000 turistas.</CW>

O ecoturismo é a essência do turismo da cidade encravada na serra do Espinhaço. Com o slogan “Turismo aqui é sustentável, rentável, e a nossa natureza, incomparável”, o município tem inúmeras trilhas em direção a atrativos turísticos, como a cachoeira do Tabuleiro, o Salão de Pedra, os distritos de Córregos e Tapera e destinos da Estrada Real, como Diamantina, Serro e Milho Verde. Entre as mais procuradas está a Rota das Dez Cachoeiras.

Dez cachoeiras

Concebida em uma parceria entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, a Rota das Cachoeiras faz parte da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e atravessa a comunidade quilombola de Três Barras e Cubas, passando ainda por Parauninha, Candeias, Baú, e de Três Barras a Candeias, num total de 91 km de extensão.

“Cada dia surge uma trilha nova na região”, assinala Rejane Ottoni, secretária municipal de Turismo. No momento, em Conceição do Mato Dentro, informa ela, as trilhas estão sendo sinalizadas e mapeadas por GPS.

Nesse trajeto da rota estão cachoeiras de incrível beleza cênica, como as de Três Barras, Peixe Cru, Quedas do Ribeirão do Campo, Tabuleiro, Congonhas, Altar, Rabo de Cavalo, Bocaina, Gurita e Prainha. Na região, ainda, há um trecho que interliga o percurso a Transespinhaço, de 700 km, que se conecta com unidades de conservação e 30 municípios ao longo da serra do Espinhaço.

Governador Valadares

No Vale do Rio Doce, as rotas do Pontilhão (42 km) e Volta da Ibituruna, (62 km) em Governador Valadares, são clássicas, conta Hesley de Paula Amaral, da Secretaria Municipal de Esportes. A primeira começa próximo ao Minas Clube e termina na ABB, pegando estradas de terra e atravessando áreas rurais. A segundo dá volta no pico da Ibirituna. Ambas, interligados, são planas.

Serra do Espinhaço

No norte de Minas, Grão Mogol tem a seu favor a paisagem singular da serra do Espinhaço. Segundo o secretário Municipal de Turismo Ítalo Mendes, a cidade tem um enorme potencial para o viajante com esse perfil, com trilhas excepcionais, paisagens belíssimas e um conjunto de atrativos, como cachoeiras, rios e vinícolas.

Ainda na serra do Espinhaço, a rota Trilha Verde da Maria-fumaça, em Diamantina, acompanha o leito a antiga ferrovia que ligava a cidade a Corinto, passando por Barão de Guaicuí, Conselheiro Mata, Monjolos , Santo Hipólito e Rodeador. Como Diamantina está no Caminho dos Diamantes da Estrada Real, cerca de 500 km de trilhas no entorno da cidade também estão sendo sinalizadas.