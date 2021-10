O Cruzeiro está perto de anunciar a renovação contratual de Fábio por mais uma temporada. O goleiro de 41 anos tinha uma cláusula em seu atual compromisso que permitia a extensão automática do vínculo após cumprir um determinado número de jogos em 2021. Como atingiu o objetivo estabelecido pelo departamento de futebol, terá o acordo ampliado por mais 12 meses.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues conversou com o Super.FC na tarde desta segunda-feira (18) e confirmou a situação envolvendo a renovação do ídolo do clube.

“A gente já vinha conversando há um bom tempo, a gente, desde que fez o outro contrato dele, já falava de uma renovação caso ele superasse um percentual de partidas que ele disputou”, declarou em entrevista exclusiva à reportagem.

O Super.FC já havia informado que o goleiro estava perto de estender o seu vínculo por mais um ano no início deste mês. A negociação para a sua permanência era tratada pelo diretor de futebol Rodrigo Pastana, demitido em 4 de outubro passado.

Fábio chegou ao Cruzeiro em 2005 e tornou-se o atleta que mais defendeu as cores do clube. Ele soma 968 partidas com as cores do clube. A sua última atuação foi no empate por 0 a 0 com o Botafogo, ocorrido na última terça-feira (12), na Arena Independência.