O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou que a dívida do clube com os seus funcionários é de R$ 9 milhões em entrevista ao Super.FC e explicou que o clube quitará apenas uma parcela do débito salarial com atletas e demais colaboradores nos próximos dias.

“A dívida é de R$ 9 milhões. Quitar tudo, eu acho difícil, mas a ideia é amenizar uma boa parte agora. Algumas pessoas comentaram que chegou a seis meses de atraso, mas isso não teve, teve problema parcial. A gente espera resolver parcialmente essa semana para tentar fazer isso o quanto antes”, afirmou em entrevista exclusiva no início da tarde desta segunda-feira (18).

A reportagem já havia informado anteriormente que o clube deve angariar cerca de R$ 4 milhões por meio de empréstimo junto a empresários para quitar os salários do departamento de futebol, na Toca da Raposa I e na Toca da Raposa II. Um grupo de quatro investidores ajudará o clube a pagar os valores no futebol.

A ideia da diretoria é terminar a temporada em dia com o elenco. O mandatário, contudo, não tem ainda uma solução para que os valores sejam quitados em novembro e dezembro.

“A ideia é terminar o ano em dia, manter é difícil. A gente fazendo o pagamento parcial vai tapar um pouco o que tem para trás. A gente tem questões em andamento de marketing. A gente espera que até o fim do ano consiga entrar com tudo limpo para não ter dívidas na SAF”, declarou.

Hoje, a folha salarial do Cruzeiro no departamento de futebol é de R$ 2,6 milhões, conforme apurado pela reportagem recentemente.