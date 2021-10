A derrota para o Atlético-GO no domingo (17) ainda está sendo digerida pelo elenco atleticano, mas, sem tempo para descanso, a equipe já voltou aos treinamentos e está focada no confronto de quarta-feira (20), pela Copa do Brasil. Jogadores do Galo que desfalcaram o time contra o Dragão, treinaram com bola na Cidade do Galo.

Diego Costa, Savarino e Eduardo Vargas participaram do treino na manhã desta segunda-feira (18), junto aos atletas que foram reserva diante do Atlético-GO. O meia Alan Franco também esteve nas atividades, depois de representar o Equador em mais uma data Fifa de Eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral-direito Mariano, com uma pubalgia, fez trabalhos internos.

No último boletim, divulgado pelo clube, antes da viagem para Goiânia, o Galo informou que Diego Costa estava fazendo trabalho de fortalecimento muscular na academia e corrida em campo. Savarino se queixou de dor no púbis, iniciou trabalho de fortalecimento na academia e corrida em campo e Vargas estava na reta final de recuperação da entorse no tornozelo direito.



O jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira (20) é no Mineirão, às 21h30, válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para esse confronto, o desfalque certo é do zagueiro Nathan Silva, que não pode entrar em campo pelo Galo na competição, porque já disputou a copa pelo Dragão.