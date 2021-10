Gui Araújo e Erasmo Viana, nesta segunda-feira (18), durante um bate-papo informal em “A Fazenda 13”, revelaram o quão difícil é estar no reality show rural, principalmente porque, segundo eles, a vida fora da telinha estava ótima.

“Se a minha vida estivesse um pouco monótona lá fora, eu ia estar de boa”, disse Erasmo, que ficou solteiro há pouco tempo. “Eu estava em um dos melhores momentos”, respondeu Gui, que, apesar das restrições da pandemia, curtia a vida de solteiro como se não houvesse amanhã.

Ficar tanto com o emocional quanto com o psicológico firme em um reality show não é mesmo uma tarefa fácil. No entanto, segundo Adriane Galisteu, o programa dá todo o suporte necessário para o elenco.

“Temos médicos, psiquiatras e psicólogos o tempo inteiro para cuidar deles. Ninguém está solto ali”, disse ela, nesta segunda-feira (18), no programa online “Galistour”. “Todo cuidado aqui é pouco, e a gente tem tudo e mais um pouco para cuidar deles”, completou a apresentadora.