Matheusinho, ex-América, revelou neste domingo (18) que tem lutado contra a depressão. O jogador publicou um texto em suas redes sociais onde explicou para torcedores que não tem se sentido bem e que está enfrentando a doença.

“Desculpa rapaziada, não vim para me mostrar, mas senti no coração [a necessidade] de falar um pouco. Só queria compartilhar. Ultimamente não tenho andado muito bem, uma tristeza enorme invadiu meu coração, mas acredito que vou vencer a tristeza… vez ou outra, enfrentamos a depressão, mal que maltrata o coração”, declarou o jogador em suas redes sociais.

Matheusinho ainda continuou, e disse esperar reencontrar o melhor caminho em sua vida. “Tenho certeza [que] é questão de tempo [para] enfrentar a dor, e conseguir ver que nem todos soltarão a sua mão. Há os que estarão sempre lá à sua espera para caminhar ao seu lado, mesmo que alguns momentos não sejam assim tão bons, de mãos dadas com quem sabe dessa dor. Será mais fácil reencontrar a beleza e o sabor da vida”, finalizou. O jogador retirou suas publicações nas redes sociais.

Revelado pelo América, Matheusinho foi negociado com o clube israelense em setembro do ano passado, com vínculo por cinco temporadas, até junho de 2025. O clube mineiro detém 30% do passe do jogador, em caso de negociação futura.

No Beitar, Matheusinho demorou a estrear, devido a uma lesão na coxa; após cinco meses no clube fez seu primeiro jogo oficial. Foram apenas 15 jogos e dois gols marcados. Nesta temporada, foi emprestado ao Ashdod, de Israel, que também disputa a primeira divisão do Campeonato Israelense. Por lá, quatro jogos como titular, e um gol marcado.