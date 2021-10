Um homem de 34 anos enforcou a ex-mulher de 39 anos e a jogou dentro da lagoa de Sete Lagoas, na região Central de Minas, neste domingo (17). O suspeito tinha convidado a mulher para ir a um bar beber com ele. Os dois discutiram no estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que, já no bar, seu ex-namorado começou a brigar com ela por ciúmes no bar. Os dois decidiram sair do local de carro.

No caminho para a casa dela, o suspeito parou o carro no entorno da lagoa central da cidade, na avenida Coronel Altino Franca e começou a enforcá-la. Em seguida , ele a retirou de dentro do carro e a jogou na Lagoa Paulino, que fica no centro da cidade. A mulher não sabe nada e foi socorrida por moradores da cidade que acionaram a Polícia Militar. O homem fugiu do local.

Os policiais foram até a casa da mulher e encontraram o suspeito no local. Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para investigações.