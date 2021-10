Empresário morto em Ituiutaba — Foto: Reprodução/Redes Sociais



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Ituiutaba, Triângulo Mineiro, prendeu, no último sábado (16/10), uma mulher, de 37 anos, investigada por homicídio. Ela é suspeita de matar o comerciante Alessandro de Oliveira Gontijo, de 36 anos, em via pública, no bairro Natal, em 22 de agosto. A vítima foi atingida com três facadas e morreu dois dias após os fatos.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, representado no decorrer da investigação e deferido pela Justiça, a PCMG também concluiu hoje (18/10) o inquérito policial com indiciamento da investigada pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o delegado Carlos Fernandes, no dia dos fatos, a investigada estava brigando com outra mulher, quando a vítima tentou intervir. “Apuramos que já havia um desentendimento anterior entre a suspeita e o comerciante. Os dois acabaram se empurrando mutuamente, e a investigada desferiu os golpes de faca contra ele”, conta.

Fernandes também destaca a importância do trabalho investigativo, que contou com identificação de testemunhas, coleta de provas no local, entre outras providências, para a elucidação dos fatos. “Crimes dessa envergadura necessitam de uma pronta resposta de qualidade por parte da polícia judiciária”, finaliza o delegado.