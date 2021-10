A Suprema Corte de Manhattan definiu na manhã desta segunda-feira (18) que o ator Cuba Gooding Jr., 53, acusado de assédio sexual e estupro, deverá comparecer aos tribunais no dia 1º de fevereiro de 2022.

Segundo o site PageSix, Gooding chegou à Suprema Corte em juízo para finalizar a data. Ele aguardava há mais de dois anos pela definição do julgamento.

“Este caso está na minha agenda há três anos. Esta é uma data de julgamento firme e tem que acabar”, disse o juiz Curtis Farber. O advogado de Gooding, Peter Toumbekis, de acordo com o site, queria que o julgamento acontecesse no final do próximo ano, mas não foi acatado.

Em julho, um juiz americano concluiu que o ator é culpado no processo civil aberto por uma mulher que o acusou de estupro. O crime teria ocorrido duas vezes em Nova York, em 2013. A conclusão foi realizada após Gooding não responder a acusações no tribunal.

O juiz distrital Paul Crotty realizou o julgamento à revelia para decidir a responsabilidade de Gooding em relação à acusadora, conhecida como Jane Doe, sem abordar os méritos das acusações da vítima.

“O réu falhou completamente”, disse Crotty, afirmando que “a não participação” do ator foi intencional. Ao longo dos últimos anos, o julgamento já foi adiado algumas vezes.

Gooding foi acusado em setembro de 2018 de apalpar uma mulher em um restaurante. No mês seguinte, recebeu a acusação de tocar as nádegas de uma outra mulher. Depois, em junho de 2019, de apalpar uma moça em um bar de Manhattan.

Gooding Jr. sempre negou todas as acusações. Por meio de seus advogados, o ator pediu à época que a acusação de assédio feita por uma das mulheres fosse arquivada. Segundo os advogados de Gooding, a suposta vítima sofria de problemas mentais.

Gooding ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997 pelo filme “Jerry Maguire: A Grande Virada”, e interpretou O.J. Simpson na minissérie televisiva “American Crime Story: O Povo Contra O.J. Simpson”.