O Juventude anunciou a demissão do técnico Marquinhos Santos na tarde desta segunda-feira (18), menos de 24 horas após a derrota para o Grêmio, por 3 a 2, que empurrou o time para a zona de rebaixamento (Z4) da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde o início do returno, o Alviverde venceu apenas uma de oito partidas (3 a 0 sobre o Santos) e empatou outras duas.

O treinador chegou ao Juventude em fevereiro. Em sua segunda passagem pelo clube de Caxias do Sul (RS), Marquinhos conseguiu levar o time à conquista do título do Campeonato do Interior Gaúcho e à segunda fase da Copa do Brasil.

Em nota, a diretoria do Alvinegro gaúcho afirma que anunciará nos próximos dias o nome do novo treinador. O Juventude retornou este ano à elite do futebol brasileiro após hiato de 13 anos.