O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Brusque, em Santa Catarina, recebe o segundo round entre Minas e Praia Clube.

A famigerada Supercopa estará em jogo, disputa essa que nem deveria acontecer, afinal o Minas foi campeão da Superliga e da Copa Brasil.

Coisas da atual gestão.

Aliás, a viagem das duas delegações até o local, segundo o blog apurou, teve o padrão CBV de qualidade. Quase 9 horas de deslocamento.

Normal, não seria agora que a entidade se preocuparia com as jogadoras.

A esperança é que o Minas possa apresentar algo de diferente em Brusque. Difícil entretanto imaginar que em dois dias o cenário seja outro.

A confiança na recuperação passa necessariamente pelas mãos de jovem oposta Kisy, grata surpresa na final do estadual apesar do revés de 3 a 0.

A jogadora teve personalidade e deixou ótima impressão. Apesar da pouca experiência, pode brigar de igual para igual com Dani Cuttino. É no mínimo uma ótima opção no banco.

Começar a temporada ganhando o campeonato estadual representa um enorme alívio para o elenco, comissão técnica e direção do Praia Clube. Justifica-se plenamente a comemoração efusiva do oitavo título estadual.

É obvio que o trabalho foi facilitado pelas condições adversas por causa dos casos de Covid-19 nas últimas semanas no Minas.

Se alguém tinha dúvida, o primeiro clássico do ano serviu como dica. Kasiely foi contratada para ser titular do Praia. A ex-jogadora do Minas chegou indicada por Paulo Coco.

O técnico concluiu que não daria mesmo para jogar com Anne e Tainara passando.

Claudinha não resistiria.

Nem ela, nem o Praia.