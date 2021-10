Kourtney Kardashian, 42, e Travis Barker, 45, estão noivos. A revelação foi feita por ela própria e por suas irmãs, Kim, Kendall e Kylie. No Instagram, a empresária celebrou o novo passo da união e se declarou ao músico: “Para sempre”, disse Kourtney na legenda.

Na imagem, ambos aparecem em uma praia com direito a muitas rosas espalhadas pela areia e velas. Foi nesse cenário que o pedido aconteceu.

Segundo o TMZ, baterista do Blink 182 propôs o casamento em um hotel à beira-mar em Montecito, na Califórnia. Ele se ajoelhou e entregou à amada um anel.

Kourtney Kardashian tem três filhos: Mason, 11, Penelope, 9, e Reign, 6, todos com o ex Scott Disick. Já Barker foi casado com Melissa Kennedy no início dos anos 2000 e com Shanna Moakler de 2004 a 2008. Ele tem a enteada Atiana, 22, e os filhos Landon, 17, e Alabama, 15.

Pelas redes sociais, a família parabenizou o casal. “Parabéns, Kourtney e Travis, estou muito feliz por vocês se amarem tanto”, escreveu o filho Landon.

“Tão feliz por vocês, eu amo vocês dois”, foi o que publicou a filha Alabama.

Kim Kardashian também se referiu ao casal nas redes sociais. Ela compartilhou um vídeo em câmera lenta dos dois se beijando e mostrou o anel de pedras da irmã.

Os noivos começaram a namorar em janeiro, mas só oficializaram a união no mês seguinte após o Dia dos Namorados dos EUA. Como prova de amor, no início de abril, Barker tatuou o nome dela no peito.