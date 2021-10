Vítima de um gravíssimo acidente depois de ser esmagada por uma placa de concreto que se soltou do muro do metrô do Recife, a pequena Kemilly Kethelyn Lino da Silva, de apenas 8 anos, reage quando escuta a voz da mãe, Caroline Pereira da Silva. A menina ficou ferida no sábado (16), enquanto participava de uma festa para celebrar o Dia da Criança.

Em entrevista para o portal G1, a mãe da criança contou que a filha reage os estímulos. “Ela ainda está com o rostinho todo inchado. Eu conversei com ela. Chamo de neném em casa, e eu disse ‘neném, mamãe está aqui’ e ela começou a chorar. Eu disse ‘chore não, que logo mais você vai para casa, para brincar com a sua irmã’. Aí ela apertou a minha mão e mexeu as duas perninhas, mexendo com os pés”, afirmou.

O estado de saúde da menina é grave e ela está internada no Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia na pelve e segue entubada. A CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) é a responsável pelo muro que caiu e, em nota, a companhia declarou lamentar o caso. Afirmou, ainda, que entrou em contato com a família e está investigando a causa do acidente.