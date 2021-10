Para sustentar a mentira que havia contado para a companheira, um homem de 46 mentiu sobre a morte da própria da mãe e ainda fez um comparsa se passar pelo pai, prometendo salários de R$ 12 mil para a mulher, que não acreditou na mentira e terminou morta, estrangulada com um fio de extensão do hotel onde estavam hospedados, em Belo Horizonte.

O crime ocorreu no dia 29 de setembro no Hotel Minas, na rua São Paulo, no Hipercentro da capital, e foi esclarecido nesta segunda-feira (18) pela Polícia Civil. O autor do feminicídio, que não teve a identidade revelada, foi preso no último dia 13, em um sítio na cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele confessou o assassinato.

A vítima, Ana Paula Pires, 45, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento pela camareira do hotel. Segundo a Polícia Civil, o homem matou a ex-namorada porque não teria aceito o término do relacionamento. Conforme sinaliza a delegada Ingrid Estevam, titular do Núcleo de Investigação de Feminicidio, o relacionamento do casal, que se iniciou em abril deste ano, foi pautado em uma série de mentiras.

“As investigações apontam que a vítima queria findar este relacionamento que era pautado e fundado em mentiras. Ele contou muitas mentiras para a vítima, inclusive, um dos artifícios usado pelo autor é que a mãe dele havia falecido e que ele precisava de um auxílio, uma orientação em relação ao funeral e recebimento de herança”, afirma a delegada.

Conforme a delegada, o autor do crime ostentava uma vida de gastos e bens que não passava de mentira. Ana Paula, que era auxiliar de enfermagem, começou a suspeitar do companheiro e tentou terminar o relacionamento diversas vezes.

No dia 20 de setembro, ele usou como desculpa a morte da mãe, o que era mentira, para se hospedar no hotel onde o crime ocorreu. Durante a estadia, um homem que ainda não foi identificado se passou pelo pai do agressor e, ao telefone, prometeu salário de R$ 12 mil a Ana Paula para ajudar o suposto filho a lidar com o trauma da perda da mãe.

Achando tudo estranho, Ana Paula, ligou para irmã que disse para ela tomar cuidado, porque parecia ser um golpe e mais uma mentira do parceiro.

O suspeito foi encaminhado para prisão. Nos próximos passos da investigação, a Polícia Civil vai tentar identificar quem teria se passado pelo pai do suspeito.