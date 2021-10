A embarcação brasileira da Marinha, apelidada de “Cisne Branco”, bateu em uma ponte de pedestres no Equador. O momento foi registrado em vídeos, compartilhados em redes sociais (veja abaixo).

Em nota, a Marinha do Equador informou que o incidente ocorreu na saída do rio Guayas e que prestou assistência necessária. “A autoridade marítima nacional está trabalhando ativamente para proteger a vida humana e se pronunciará à medida que mais informações estiverem disponíveis”, informou.

Veja o momento da colisão:

O Navio Veleiro Escola Cisne Branco da @marmilbr se esborrachou numa ponte no Equador. E assim vão nossas forças armadas. pic.twitter.com/uh86pvUT4J — Detetive Pikachu (@arrobaleatoria) October 18, 2021

A Marinha do Brasil informou que o incidente ocorreu às 15h, “durante

manobra no Rio Guayas, em Guayaquil-Equador”, e que se deu “possivelmente devido ao efeito da correnteza”.

Ninguém ficou ferido, e o Cisne Branco aguarda disponibilidade para atracar em Guayaquil, “onde serão avaliadas as condições de

material, mais detalhadamente”, divulgou em nota.

Segundo informações da Marinaha Brasileira, o Cisne Branco “exerce funções diplomáticas e de relações públicas”. O atual é o terceiro veleiro a ter esse nome. “Foi construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã, Holanda. Teve sua quilha batida em 9 de novembro de 1998 e foi batizado e lançado ao mar em 4 de agosto de 1999. Foi entregue em 4 de fevereiro de 2000. Por ocasião da largada da Regata Internacional Comemorativa aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, percorreu a “Rota do Descobrimento”, de Portugal ao Brasil”, informou.

Atualizada às 19h43