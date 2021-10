Uma noiva dirigiu por 25 km, já vestida de branco, com cabelo e maquiagem impecáveis, para ir até o próprio casamento após ter mais 20 pedidos de corridas em aplicativos negados por motoristas. O caso aconteceu em Brasília nesse sábado. As informações são do G1.

Segundo contou ao portal, Nathália Andrade, de 34 anos, chegou mais de 1h atrasada para a cerimônia no Distrito Federal “O meu noivo, Felipe Barbosa, já estava nervoso achando que eu havia desistido”, contou Nathália, que está grávida de 3 meses.

Ao site, ela também relatou que duas madrinhas a acompanharam, mas como são de outro Estado, Pernambuco, a noiva achou melhor ela mesma dirigir.