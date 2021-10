O município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, voltará a sediar o Mundial de Clubes de Vôlei, dando sequência a uma tradição que teve início em 2013, quando a cidade recebeu os melhores atletas do voleibol do mundo pela primeira vez. Depois, a competição aconteceu em 2015, 2016 e 2019. O anúncio foi feito pelo prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), na noite desta segunda (18), em suas redes sociais.

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela empresa Voleibol World, o torneio será realizado entre os dias 8 e 12 de dezembro, no Ginásio Poliesportivo Divino Braga. O lançamento oficial da competição acontecerá na próxima semana, quando mais detalhes da serão informados.

O dirigente esportivo do Sada Cruzeiro, anfitrião do evento internacional, Flávio Pereira, adiantou à reportagem que, em vez de oito, desta vez seis equipes vão disputar a competição internacional: Zaksa, da Polônia, e Trentino, da Itália, campeão e vice europeus 2021; Sada Cruzeiro, campeão sul-americano em 2019 e 2020, e UPCN, da Argentina, vice-campeão da América em 2019 e 2020; além do Funvic Natal (ex-Taubaté), campeão brasileiro 2020/2021, e do Foolard Sirjan, campeão asiático 2021.

“Betim foi escolhida para sediar o Mundial mais uma vez. Os moradores terão a alegria de ser o centro da atenção mundial de vôlei novamente”, disse Vittorio Medioli, que ressaltou que todos os gastos com a competição serão totalmente arcados pela organização do torneio e pelos patrocinadores.

Flávio Pereira explicou que a China havia vencido o processo de disputa para sediar o torneio, mas pediu para postergar. “Como Betim já estava classificada e reúne toda a estrutura e a expertise necessárias para receber esse tipo de competição, foi escolhida pela federação”, informou o dirigente. “Todos os campeonatos organizados em Betim sempre foram muito elogiados tanto pela estrutura quanto pela participação do público”, acrescentou.

Para ele, o Mundial deixa um grande legado para a cidade, que acaba sendo referência mundial por reunir todas as condições para receber os melhores do planeta. “Algumas melhorias vão sendo feitas para receber esse tipo de competição, e isso fica para o município. Ganha a população”, disse Pereira.

O Sada Cruzeiro é tricampeão mundial, tendo vencido em 2013, 2015 e 2016. Além disso, faturou o vice-campeonato do torneio em duas oportunidades e ficou em terceiro lugar em outra.