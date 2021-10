A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite desta segunda-feira (18), um alerta de risco geológico para a região Leste da capital. O órgão recomenda atenção aos moradores da regional para o grau de saturação do solo e aos sinais construtivos.

“Em virtude da tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico alto, na regional Leste, até quarta-feira (20)”, diz o aviso emitido.

A região é a mais atingida pela forte chuva que cai sobre Belo Horizonte desde a tarde desta segunda, ainda conforme a Defesa Civil de BH. Um vídeo recebido por O TEMPO mostra a chuva muito intensa no bairro Paraíso, na regional Leste da capital. Confira:

Chove forte no bairro Paraíso, na região Leste de BH. A regional está sob risco geológico alto em decorrência do temporalhttps://t.co/9MVJQomVpy pic.twitter.com/gGRAYUdo5c — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Entre os sinais de que um deslizamento pode acontecer estão: trinca nas paredes; água empoçando no quintal; portas e janelas emperrando; rachaduras no solo; água minando da base do barranco; e a inclição de postes ou árvores.

Confira algumas recomendações do órgão:

– Coloque calha no telhado da sua casa

– Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

– Não jogue lixo ou entulho na encosta

– Não despeje esgoto nos barrancos

– Não faça queimadas

Casa do risco desabamento

A forte chuva já mobilizou na tarde desta segunda militares do Corpo de Bombeiros, que foram acionados no bairro Taquaril, na região Leste, diante do risco de desabamento de um casa onde moram dois adultos e três crianças.

A corporação foi acionada na rua Santa Efigênia, esquina com rua Francisco Ferrão, por volta das 17h. O morador informou que houve um pequeno alagamento no imóvel, com cerca de 20 cm, e que algumas rachaduras aumentaram cerca de 2 cm de espessura de um dia para o outro.

Diante dos sinais, a Defesa Civil da capital foi acionada pelos bombeiros e fará uma avaliação estrutural da casa. Os militares seguei acompanhando a situação no local.

Alertas pelo celular

Outro importante aliado da população é o serviço de envio de alertas por SMS, que distribui gratuitamente aos moradores da capital informações sobre o risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.

“Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência”, explica a Defesa Civil de BH.

Os alertas também podem ser acompanhados nas redes sociais do órgão, no Instragram, Twitter, Facebook e, também, pelo canal público do Telegram: defesacivilbh.

Atualizada às 19h20