A região Leste de Belo Horizonte foi a mais atingida pelas chuvas que caíram na capital mineira nesta segunda-feira (18). Segundo informações da Defesa Civil de BH, em três horas (entre 18h e 21h), choveu 89% do esperado para o mês de outubro nessa parte da cidade.

O Ribeirão Arrudas quase transbordou após a chuva forte e assustou moradores no entorno. Por causa da tempestade na região Leste, a Defesa Civil também emitiu alerta de risco geológico, e quem vive na área deve ficar atento a sinais de deslizamento.

Na maternidade Santa Fé, no bairro Horto, o teto de gesso da recepção desabou.

Acima da média

Além disso, em 18 dias, todas as regiões da capital mineira já ultrapassaram a média esperada para este mês em relação a precipitações. Nesse sentido, a região Leste se destaca novamente, assim como as regiões do Barreiro e Noroeste: nas três, praticamente já choveu o dobro do aguardado para outubro.

Chuva forte fecha vias importantes e causa transtornos em BH. Veja vídeo:

Veja o balanço da Defesa Civil do acumulado de chuvas entre às 18h e às 21h desta segunda-feira (18):

Barreiro: 38,2 (37%)

Centro Sul: 57 (54%)

Leste: 93,2 (89%)

Nordeste: 61,2 (59%)

Noroeste: 57,4 (55%)

Norte: 32,6 (31%)

Oeste: 59,2 (57%)

Pampulha: 53 (51%)

Venda Nova: 14,6 (14%)

Veja o balanço da Defesa Civil do acumulado de chuvas no mês de outubro até às 21h17 desta segunda-feira (18):

Barreiro: 194,8 (186,1%)

Centro-Sul: 169,9 (162,3%)

Leste: 219,2 (209,4%)

Nordeste: 165,6 (158,2%)

Noroeste: 208,4 (199%)

Norte: 123,2 (117,7%)

Oeste: 191 (182,4%)

Pampulha: 176,4 (168,5%)

Venda Nova: 142,6 (136,2%)

Média Climatológica Outubro: 104,7mm.