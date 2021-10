O ribeirão Arrudas quase ultrapassou seu leito e invadiu a avenida dos Andradas, no bairro São Geraldo, na região Leste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (18), como resultado das fortes chuvas que atingiram a capital mineira ao longo do dia. No entanto, ele não chegou a transbordar.

Registros que circulam nas redes sociais mostram a força do curso d’ água que assustou quem passou na região. Veja abaixo:

Vídeo mostra situação do ribeirão Arrudas após temporal que atingiu BH pic.twitter.com/2RKuJ7iG2I — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Vídeo mostra situação do ribeirão Arrudas, na avenida dos Andradas, próximo a UPA Leste, devido a fortes chuvas em BH. O curso d’água quase transbordou. pic.twitter.com/n1BN9X8Nhj — O Tempo (@otempo) October 19, 2021

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite desta segunda-feira (18), um alerta de risco geológico para a região Leste da capital. O órgão recomenda atenção aos moradores da regional para o grau de saturação do solo e aos sinais construtivos.

“Em virtude da tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico alto, na regional Leste, até quarta-feira (20)”, diz o aviso emitido.

O forte temporal atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (18) também levou a Defesa Civil da capital a interditar uma série de vias devido ao risco de transbordamento (veja os detalhes aqui).

