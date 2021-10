O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, já iniciou as conversas sobre a próxima temporada com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O dirigente se reuniu com o treinador nesse domingo (17) a fim de conversar sobre o planejamento do ano seguinte. A ideia é que ele firme o novo vínculo após a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), prevista para dezembro deste ano.

“Não assinamos nada, porque até o fim do ano, os contratos têm que ser feito pela SAF. A gente já fala sobre 2022, sobre potencial orçamento. A gente fala sobre transfer ban, punição na Fifa. Tivemos ontem mesmo uma reunião para falar sobre esse assunto”, declarou em entrevista exclusiva ao Super.FC.

O treinador já tem contrato até dezembro de 2022, mas condicionou a sua permanência aos salários em dia na Toca da Raposa II. Os jogadores relataram atrasos de até seis meses em carta divulgada na semana passada, mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues diz que não há pendências desta forma.

“Não é que ele [Vanderlei Luxemburgo] exija salário em dia, ele acha que é fundamental para cobrar. Eu mostrei para ele que, no ano que vem, a gente estará mais tranquilo, porque na transição para a SAF, a gente acredita que terá mais dinheiro para o ano que vem”, afirmou o dirigente.

Diretor de futebol

A busca por um diretor de futebol também está em pauta na Toca da Raposa II, após a saída de Rodrigo Pastana, confirmada no início do mês. O mandatário espera contratar um nome para 2022 e diz, inclusive, que tem ouvido a comissão técnica.

“Já estamos olhando [um diretor de futebol]. A gente tinha feito uma proposta para o Alexandre da outra vez. Nas duas últimas viagens, ele estava, a gente tem ótimo relacionamento pessoal. A gente está compartilhando o que tem feito. Não estamos no desespero, mas estamos tentando trazer o quanto antes”, afirmou.

“Ele [Vanderlei Luxemburgo] é ouvido, claro, mas quem determina diretor de futebol é a direção do clube. Seria até um contrassenso o técnico indicar o diretor de futebol, pelo conhecimento que ele tem de futebol, é natural que a gente converse com ele”, acrescentou.