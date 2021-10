O Tombense recebe o Novorizontino nesta segunda-feira (18), às 16h, no estádio Almeidão, pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Brasileiro. A equipe mineira é a segunda colocada do grupo D, com quatro pontos, enquanto os paulistas somam três.

Na última rodada, o time de Tombos empatou com o Manaus em 2 a 2, em casa. O resultado não foi o esperado pelos mineiros, mas o treinador Rafael Guanaes aprovou o desempenho dos seus comandados.

“Foi o nosso melhor jogo, não só pensando na fase ofensiva, mas no equilíbrio dinâmico. A equipe teve maturidade, conseguiu aplicar o que tínhamos planejado e envolvemos o Manaus. Ficamos muito satisfeitos com o desempenho, mas insatisfeitos com o resultado”, avaliou o treinador, que não estará no banco de reservas nesta tarde, porque foi expulso.

Ao final da segunda fase, os dois primeiros colocados de cada grupo estarão garantidos na Série B em 2022. Os primeiros colocados de cada chave disputarão o título da Terceira Divisão.