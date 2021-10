O Atlético lançou oficialmente na noite desta segunda-feira (18) a mesa de totó da Arena MRV, futuro estádio do clube. O brinquedo, considerado como um artigo de decoração, tem o valor inicial de R$35 mil, mas os sócios têm desconto e podem pagar R$25 mil. Se a venda for à vista, o interessado deve desembolsar R$22,5 mil. Até a publicação desta reportagem, o clube já havia vendido 10 exemplares, todos à vista.

Jogador do Galo com salário de craque, o atacante Hulk “chorou” mais desconto no brinquedo, não conseguiu e acabou não levando a mesa de totó da arena. Um dos compradores da mesa ousou e acabou adquirindo dois exemplares do pebolim. O prazo de entrega das mesas é de 90 dias após o pedido.

“Não é uma simples mesa de totó. É como uma obra de arte, um quadro, um capacete do Ayrton Senna ou uma camisa emoldurada do seu ídolo, uma escultura, por exemplo. É uma réplica fiel ao estádio. Não é uma mesa de totó normal, que você compra na loja e manda entregar em casa, tem toda a questão da experiência de reviver em casa o que você viu dentro do estádio com amigos e família”, explicou o diretor responsável pela importação do produto, Thiago Brasil.

A mesa de totó da Arena MRV é o primeiro exemplar brasileiro da empresa “superclássicos”, que já reproduziu os estádios La Bombonera (Boca Juniors), Monumental (River Plate), Santiago Bernabéu (Real Madrid) de Azteca (México). Elas são fabricadas de forma artesanal, por uma família na Argentina e cada mesa é personalizada com o nome do dono ou até a marca do comprador nas placas de publicidade no campo.

“Não conseguimos produzir mais do que 15 ou 20 por mês, porque ela tem todo um trabalho por trás. Ela não é feita em escala industrial, por isso ela tem esse alto valor agregado. A gente tem Ela tem uma iluminação de led, sistema bluetooth para colocar um som e ela vem com um sistema de sete bolinhas, ou seja, o jogo nunca vai terminar em empate”, disse o diretor.