Uma mulher, de 45 anos, teve o padrão de energia elétrica da casa dela desligado, foi chamada no portão de casa e agredida por três homens que ela acredita serem dois netos do marido dela e um ex-funcionário dela, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último sábado (17).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que primeiro o padrão de energia dela foi desligado. Ela saiu para religar o padrão e foi chamada ao portão. Ao abrir, ela foi surpreendida por três homens. Um deles a enforcou e a derrubou no chão, o outro tapou a boca dela e o terceiro começou a bater nela.

Em um descuido dos criminosos, a mulher conseguiu gritar e pedir ajuda ao marido dela. Quando o homem saiu, os suspeitos fugiram. A vítima acredita que a motivação do crime possa ser uma dívida trabalhista.

Os suspeitos fugiram e não foram mais encontrados. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil para