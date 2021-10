Belo Horizonte está sob tempestade nesta segunda-feira (18). As fortes chuvas se iniciaram no início da tarde e persistem até o período da noite, em diferentes bairros. A Defesa Civil emitiu alerta para risco geológico na região Leste. Abaixo e na galeria, veja fotos e vídeos do temporal na capital mineira em registros dos leitores e da equipe de reportagem de O TEMPO.

Chuva na avenida Prudente de Morais, em BH

Chuva forte na região Centro-Sul de BH. Na avenida Prudente de Morais, já há registro de alagamento. pic.twitter.com/eFKGHs8c0l — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Chuva no bairro Paraíso, em BH

Chove forte no bairro Paraíso, na região Leste de BH. A regional está sob risco geológico alto em decorrência do temporalhttps://t.co/9MVJQomVpy pic.twitter.com/gGRAYUdo5c — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Chuva causa alagamentos no bairro Pilar, região Oeste de BH

Chuva causa alagamentos no bairro Olhos D’água, região Oeste de BH. 📽️: BHnoQAP pic.twitter.com/bCTCSk5VXL — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Chuva no Barreiro

Chuva também é forte no Barreiro. Na região, o temporal levou à interdição da avenida Tereza Cristina, devido ao risco de transbordamento do córrego Ferrugem. pic.twitter.com/Ar5TKtFM9m — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

