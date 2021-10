A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (18), causou alagamentos próximo ao terminal ferroviário do bairro Olhos D’água, na região Oeste de Belo Horizonte, onde choveu bastante mais cedo.

Em um vídeo enviado ao grupo BHnoQAP, uma moradora da cidade mostra uma rua completamente alagada e um carro e um ônibus esperando a enxurrada ceder para conseguirem passar. Nem o Corpo de Bombeiros e nem a Defesa Civil municipal foram acionados para o local.

Veja o vídeo:

Chuva causa alagamentos no bairro Olhos D’água, região Oeste de BH. 📽️: BHnoQAP pic.twitter.com/bCTCSk5VXL — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Choveu bem forte em todas as regionais de Belo Horizonte. Mais cedo, a Defesa Civil já tinha emitido alerta com possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de terça-feira (19).

Recomendações durante a chuva:

– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

– Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.