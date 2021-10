A forte chuva que atinge a Grande BH na noite desta segunda-feira (18) deixou diversas pessoas ilhadas em seus carros após a Via Expressa ser tomada pela enchente. Vídeos assustadores foram publicados nas redes sociais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi solicitada na Via Expressa, na altura do bairro Califórnia, onde, segundo pessoas há uma inundação e alguns veículos estão presos no local.

As informações iniciais dão conta inclusive que havia um pedestre se segurando em um poste para não ser levado pela água. O local fica próximo à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do viaduto João Pinheiro.

O tatuador Thiago Scap publicou, às 19h38, que estava preso na “Via Expressa alagada”. Em seguida, ele publicou o vídeo com a legenda: “Meu carro está quase sendo levado”. Confira as imagens impressionantes:

Meu carro esta quase sendo levado pic.twitter.com/I3bU5rLAXg — Thiago SCAP (@ThiagoScap) October 18, 2021

Vias interditadas

A Defesa Civil de Belo Horizonte anunciou, por volta das 19h30, a interdição de uma série de vias da capital devido ao risco de transbordamento. Entre elas, estava a avenida Tereza Cristina, na altura do Barreiro, onde há risco de transbordamento do córrego Ferrugem.

O órgão também interditou o cruzamento da avenida Prudente de Moraes com a rua Joaquim Murtinho, na região Centro-Sul, devido ao risco alto de transbordamento do córrego leitão na próxima hora. Um vídeo mostra a situação na via:

Chuva forte na região Centro-Sul de BH. Na avenida Prudente de Morais, já há registro de alagamento. pic.twitter.com/eFKGHs8c0l — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Na região Nordeste, o ribeirão do Onça levou ao fechamento da rua Areia Branca, no bairro Ribeiro de Abreu.

Na Pampulha, a avenida Heráclito Mourão de Miranda, mais conhecida como avenida Atlântica, também foi interditada pelo órgão.

Atualizada às 20h23