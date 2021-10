A forte chuva que cai em Belo Horizonte nesta segunda-feira (18) fez alagar parte da avenida Juscelino Kubitschek, conhecida como Via Expressa, próximo ao Expominas, na capital.

O Corpo de Bombeiros divulgou um vídeo que mostra carros parados devido à altura da água na via. Veja abaixo:

Vídeos registraram alagamentos e carro sendo arrastado na Via Expressa, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/39IqU0bzGY — O Tempo (@otempo) October 18, 2021

Segundo chamados recebidos pelo órgão, houve alagamento tanto no sentido Contagem, próximo à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do bairro Coração Eucarítico, quanto no sentido inverso.

Uma viatura foi solicitada na marginal sentido BH, onde há um táxi com dois idosos.

A Defesa Civil de Belo Horizonte anunciou, por volta das 19h30, a interdição de uma série de vias da capital devido ao risco de transbordamento. Entre elas, estava a avenida Tereza Cristina, na altura do Barreiro, onde há risco de transbordamento do córrego Ferrugem.

O órgão também interditou o cruzamento da avenida Prudente de Moraes com a rua Joaquim Murtinho, na região Centro-Sul, devido ao risco alto de transbordamento do córrego leitão na próxima hora. Um vídeo mostra a situação na via (veja mais aqui).