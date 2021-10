O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, foi entrevistado na segunda-feira (18), pelo programa Super.FC da rádio Super 91,7 FM. Durante a conversa, o mandatário alvinegro falou sobre a derrota do Galo para o Atlético-GO, comentou as polêmicas de arbitragem, sobre a expectativa para a Copa do Brasil, entre outros assuntos.

Como está o ambiente do Atlético entre diretoria, elenco e comissão técnica?

Eu estava agora pela manhã na Cidade do Galo. Fui lá para conversar e tomar algumas medidas ligadas à arbitragem e outros assuntos relevantes. A torcida fica preocupada, é natural isso, mas o nosso time vem trabalhando bem, com bons resultados. Não vai ser uma derrota que vai causar susto e preocupação em todos. Não existe um campeonato com 38 rodadas com um time sem perder. É preciso ter resiliência, saber que houve alguns erros que precisam ser consertados, é natural do futebol, e ter a cabeça fria. Estamos entusiasmados para continuar a caminhada”, disse



Qual é a sua expectativa para a semifinal da Copa do Brasil? As últimas atuações do Galo te dão alguma preocupação?



“Nós temos dois jogos difíceis contra o Fortaleza. São jogos duríssimos, mas temos time para superar dentro de campo o Fortaleza com muito respeito, com um grande time. Acredito que nos nossos resultados. Não é fácil ganhar do Inter, ganhar do Santos, do Ceará, tudo recente. Se fizermos uma análise das sete primeiras rodadas do primeiro turno, em relação ao segundo, nós estamos com quatro pontos a mais no segundo turno. Nós não podemos deixar o clima de derrota, porque perdeu um jogo, que seria teoricamente fácil. No primeiro turno, fizemos 13 pontos, no segundo turno, contra esses mesmos times, 17. Tudo depende de como olhar, um copo meio cheio ou meio vazio”.



O que o Atlético tem feito para evitar problemas com a arbitragem?



“O que nós estamos fazendo é tudo público, haja vista entrevista coletiva do Rodrigo e outras falas minhas sobre isso. Fizemos uma reclamação à ouvidoria da CBF. Eu converso sempre com o Gaciba (presidente da comissão de arbitragem). Estamos atuando firme e não vamos parar de reclamar. Nós temos que estar cobrando. Nós não vamos ficar calados. Será uma cobrança permanente, se for preciso. O Rafael Claus, por exemplo, contra o Atlético-GO, não teve o mesmo peso e a mesma medida. No jogo entre São Paulo e Santos ele deu pênalti em um lance como esse, assim como no jogo do Galo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil”.



O Atlético pensa em deixar a Le Coq Sportif para firmar parceria com outro fabricante de material esportivo, como a Adidas?



“Esse é um assunto que está sendo visto por nós diretores, eu e minha diretoria, e não temos ainda uma definição se vamos trocar ou se não vamos. Se trocar, quem será. tudo é especulação, então não me sinto confortável em falar nenhum nome nesse momento”.

Como o Atlético consegue fazer uma gestão que une diretoria do clube e os mecenas, que investem dinheiro no Galo?

“Uma das condições que eu pedi era que nós tivéssemos uma gestão tendo as decisões a serem tomadas através de um colegiado, o que é muito normal nas grandes empresas. Quando você tem um grupo como o nosso, eu, doutor José Murilo Procópio (vice) e os 4Rs, fica fácil, porque nós estamos acostumados a trabalhar dessa forma. Além disso, nós temos um grupo de diretores muito competentes. O trabalho corre tranquilo, não tem nenhum problema e a gente resolve tudo sempre ouvindo as pessoas e o que a maioria resolve, fica resolvido”, afirmou Sérgio Coelho à rádio Super.

O presidente do Cruzeiro disse que tenta reproduzir a gestão feita no Atlético no clube celeste. Como você enxerga isso?

“Quando a gente recebe qualquer comentário sobre o trabalho da gente, comentários de reconhecimento, ficamos felizes, independente de quem é que faça o comentário. Então, eu sou uma pessoa muito desprendida de vaidade e não olho por esse lado, mas, simplesmente, pelo lado de que o trabalho está sendo bem feito. Isso me dá felicidade, dá felicidade ao nosso grupo também”.

Como estão as obras da Arena MRV? Correndo tudo dentro do previsto?

“Vou sempre na arena e a gente acompanha. É muito importante. Nós estamos com as obras dentro do cronograma. A pior etapa é o início, por causa do movimento de terra para fazer fundação, acertar terreno e etc. Então, essa primeira parte era onde poderia ter algum atraso, mas conseguimos vencer essa etapa. Estamos com 40% da obra concluída, exatamente dentro do cronograma. Se tudo continuar dando certo, se Deus quiser, até o final do ano que vem nós entregaremos a arena prontinha a toda nossa torcida”.