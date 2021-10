Angelina Jolie, 46, chamou a atenção na pré-estreia do filme “Eternos”, na noite desta segunda (17) em Los Angeles, ao usar um acessório inusitado: uma joia parecida com uma pulseira, mas presa no lábio até o queixo.

Além disso, a atriz estava acompanhada de cinco dos seus seis filhos com Brad Pitt: Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15, e os gêmeos Knox e Vivienne, 13. Outra curiosidade é que Zahara usou no evento o mesmo vestido que a mãe vestiu para o Oscar 2014. A roupa é da grife Elie Saab.

Dirigido pela chinesa Chloé Zhao, “Eternos” remonta às origens do universo e dos humanos, antes mesmo de “Os Vingadores”. Também estão no elenco do filme Kit Harington e Salma Hayek.

O filme irá contar a história dos Eternos, uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra. Eles moldaram suas histórias e civilizações enquanto batalhavam contra os vilões da trama, os Deviantes.