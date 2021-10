A chuva forte que atinge várias regiões de Belo Horizonte, nesta terça-feira (19), causa trechos de alagamentos ao longo do Anel Rodoviário, nos dois sentidos e também na Via Expressa. Nos dois locais, o trânsito é bem lento.

Vídeos mostram que há muita água e lentidão no Anel acima da praça São Vicente e também no encontro com a Via Expressa, onde os veículos encontram dificuldades para passar por causa da enxurrada que se formou na pista.

Aliás, a Via Expressa está com pontos de alagamentos e muita lentidão no trânsito por causa da chuva.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, chove em praticamente todas as regionais da cidade, sendo que nas regiões Noroeste e Pampulha a chuva ficou bem forte. Chove forte também na região Centro-Sul da cidade.

Segundo a Cemig, há em Belo Horizonte e na região metropolitana “registros pulverizados” de falta de energia ocasionada pela chuva, mas nenhum “grande bloco” de clientes sem o fornecimento de energia. A previsão da Cemig é que todos sejam atendidos até o fim da noite desta terça.



Veja vídeo da chuva no Anel Rodoviário:

Chove forte em BH no início da tarde desta terça-feira (19)! No Anel Rodoviário, há um ponto de alagamento na altura da praça São Vicente para quem segue no sentido Contagem. Acompanhe as atualizações em https://t.co/HedKldKs9P pic.twitter.com/sA61brEouY — O Tempo (@otempo) October 19, 2021

Veja vídeo da chuva no Nova Gamaeleira:

Bairro Nova Gameleira:

Chuva com vento forte é registrada no bairro Nova Gameleira, em BH pic.twitter.com/A9wtzPimgJ — O Tempo (@otempo) October 19, 2021

Via Expressa:

⚠️Atenção, motoristas! Alagamento na Via Expressa, na altura do Califórnia, no sentido Contagem pic.twitter.com/roWPQkAReK — O Tempo (@otempo) October 19, 2021

Recomendações durante a chuva:

– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

– Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.