Das rotas de cicloturismo de Minas, duas têm o marketing turístico pronto: a Rota do Vulcão, inaugurada em 25 de setembro na região de Poços de Caldas, único trajeto no mundo a ser feito ao redor de uma caldeira vulcânica, e o Circuito Uai, na região metropolitana de Belo Horizonte, um dos maiores percursos de cicloturismo da América Latina, com 1.040 km de extensão.

O idealizador da Rota do Vulcão é o ciclista Arison Siqueira, presidente da Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC). Após viagens de longo curso em diversos circuitos de cicloturismo, ele percebeu o potencial da região para a atividade. Para criar a rota, Siqueira se concentrou no tema. Depois de muitas pesquisas, observou que seria possível fazer uma rota ao redor da caldeira vulcânica da região, com cerca de 80 milhões de anos. Na caldeira, segundo Siqueira, estão 15 cidades e distritos (vide mapa nesta página).

São cerca de 370 km de trilhas, divididas em 13 microrrotas, a maioria em estrada de terra, que percorrem municípios de São Paulo e Minas, em uma paisagem com toques europeus, tendo como ponto de partida Poços de Caldas, famosa pelas águas que brotam do solo a um temperatura de 45ºC.

A Rota do Vulcão pode ser percorrida em até 12 dias e passa por trechos de outras rotas conhecidas, como as do Café, das Capelas, da Fé e de Santa Rita. O deslocamento entre as cidades é de no máximo 40 km, e o ciclista tem a opção de partir de qualquer uma das localidades. Pelas microrrotas, os cicloturistas têm cachoeiras, mirantes, lagos, fazendas, plantações de café, patrimônio histórico e culinária regional. Segundo Siqueira, a expectativa é atrair cerca de 12 mil turistas/ano.

Sobre a infraestrutura, à exceção das cidades de porte, o presidente da ACPC acredita que “virá à medida que aumentar a demanda”. Siqueira ressalta que o circuito tende a criar oportunidades de estrutura hoteleira e gastronômica. A única pousada de Ibitiúra de Minas, conta, já está lotada por conta da rota. Já Ribeirão de Santo Antônio, distrito de Divinolândia, reativou uma pousada fechada na pandemia.

“A meta da ACPC é transformar Poços de Caldas na capital nacional do cicloturismo”, afirma. A cidade já tem fama no esporte por conta de atletas olímpicos, como Renato Rezende, Bruno Cogo, José Gabriel e Diego Magno, entre outros. A rota é sinalizada com a cor laranja, e o visitante pode ser guiar pelo Wikiloc e baixar os mapas no perfil da ACPC. Quando concluído o percurso, o ciclista paga um valor simbólico e recebe um certificado.

Circuito Uai

Depois de fazer o Caminho de Santiago em 2015, o empresário e advogado Anderson Campos Cordeiro, 50, pedalando no entorno da capital mineira, começou a unificar em um só percurso uma série de trilhas, contando com a parceria de outros ciclistas – Aníbal Batista, Israel Tomaz e Geraldo Belvino. Surgia o Circuito Uai, com 1.040 km de extensão, interligando caminhos contíguos e naturais.

O Circuito Uai interliga 42 municípios e tem como marco zero a cidade de Sabará – a distância máxima percorrida está a 150 km de Belo Horizonte, em Itaguara, na serra do Cipó. “O mais legal da rota é que, apesar da proximidade com um grande centro urbano, você tem a sensação de estar longe de tudo”, enfatiza Cordeiro. Outra virtude do circuito é a variedade de ecossistemas ao longo dos trajetos, do Cerrado à Mata Atlântica, e de temperaturas. O circuito tem, segundo Cordeiro, um acumulado de mais de 18 mil metros de altimetria.

“Pedalar em Minas é pedalar pesado, porque tem muita montanha”, adverte. Mas o que mais encanta o ciclista na rota, além das belezas naturais, é a possibilidade de experimentar uma culinária diversificada. O Circuito Uai não é sinalizado. “É uma rota que vem da era da tecnologia por conta das plataformas de navegação: Wikiloc, Strava, Garmin Connect”, explica Cordeiro.

“Diálogo com a natureza”

Carlos Leônidas da Silva, 40, educador físico e atleta de mountain-bike, fez o Circuito Uai a convite de Anderson Cordeiro e se surpreendeu. “É um percurso que toda pessoa consegue fazer. A dificuldade é mais em nível físico do que técnico”. Dos trechos, destaca a região entre Santana do Riacho e Santana do Pirapama, na serra do Cipó.

Já a influencer digital e atleta de mountain-bike Roberta Arvelos, 40, optou por fazer o circuito em etapas. Ela percorreu, em média, 80 km em cada etapa. “É fantástico. Você passa por lugares que nem sequer imaginava”, comenta.

O servidor público Ismael Tomaz Ferreira, 60, com 22 ano de prática ininterrupta em trilhas, afirma que nunca pedalou em um circuito tão completo, “ótimo para treinos, competição ou simples exercício de contemplação”. “O circuito dialoga muito com a natureza, com espaços abertos, tornando simples os cuidados com a biossegurança”, ressalta.

Serviço:

Rota do Vulcão

Percurso: 350 km

Cidades: Águas da Prata, Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Caconde, Caldas, Campestre, Ribeirão de Santo Antônio, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Palmeiral, Pocinhos do Rio Verde, Santa Rita de Caldas, São João da Boa Vista, São Roque da Fartura e São Sebastião do Grama

Site: Ckique aqui.

Circuito Uai

Percurso: 1.040 km

Área: Região metropolitana de Belo Horizonte

…