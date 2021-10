O técnico Cuca pode ter três novidades no elenco que enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (20), pela Copa do Brasil, no Mineirão. Os atacantes Diego Costa, Savarino e Eduardo Vargas mais uma vez treinaram com bola na Cidade do Galo e devem aparecer entre os relacionados para o duelo da semifinal.

Após participarem das atividades com o grupo na segunda-feira (18), os jogadores, recuperados de lesão, apareceram mais uma vez para o treino com bola. Diego Costa foi desfalque contra o Atlético-GO, após sentir um desconforto muscular no jogo contra o Santos. Desde que chegou ao Galo, o atacante tem sido decisivo, mas enfrenta muitos problemas físicos.

Eduardo Vargas também treinou com bola mais uma vez, recuperado de uma entorse no tornozelo. O atacante chileno não entra em campo pelo Galo há cinco jogos, por causa da lesão no tornozelo, depois de jogar os 90 minutos na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

O caso de Savarino é um pouco diferente. O atacante alvinegro teve uma lesão enquanto representava a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo, fez o tratamento necessário no departamento médico do Galo, retornou na semifinal da Libertadores, depois entrou em campo contra o São Paulo, mas não foi utilizado desde então. A última atualização do Galo dava conta de que o atacante reclamou de dores no púbis.