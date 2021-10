Natural de Santos, em São Paulo, Marquinhos Santos não chegou a ter carreira como jogador de futebol. Foi por meio de seu trabalho em escolas do Paraná, que iniciou sua carreira como treinador, ao ser contratado pelo Athletico-PR, em 2003, para treinar as categorias de base. Dos títulos conquistados, foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Furacão, em 2009.

Com o sucesso, foi contratado pelo Coritiba, onde conquistou o campeonato estadual Sub-20 e no ano seguinte, a Taça BH. Foram quase três anos, onde fez trabalhos paralelos na base da Seleção Brasileira. Na Canarinho, foi oficializado em em 2016, para comandar a Seleção Brasileira Sub-17.

Na sequência, comandou o Coritiba, em sua primeira oportunidade como treinador; foi campeão do Paranaense em cima do Athletico-PR. A demissão nas oitavas de final da Sul-Americana foi o último ato de Marquinhos no Coxa. Pouco tempo depois, passou pelo Bahia, onde ficou por cerca de sete meses. Depois, retornou ao Coritiba, em 2014, onde ficou por mais um ano até ser demitido.

Em 2016, assumiu o comando do Fortaleza, que disputava a Série C. Ficou cerca de 70 dias, foram apenas nove jogos, sendo três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Sua saída ocorreu após a eliminação nas semifinais do Campeonato Cearense. Dali em diante, passou por Figueirense, Paysandu, Londrina e São Bento, em trabalhos curtos e de baixo aproveitamento.

Chegou ao Juventude em 2019, classificou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil e conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste meio tempo, foi ‘emprestado’ à Chapecoense até o fim do campeonato, como conta o repórter Bruno Mucke, da Rádio Caxias, ao Super.FC.

“O Marquinhos teve uma passagem inicial no Juventude onde conquistou o acesso, e saiu numa espécie de empréstimo para a Chapecoense na Série A. Acabou não conseguindo evitar o rebaixamento da Chape e voltou para o Juventude no começo da Série B do ano passado, e ficou até o Gauchão. Quando foi o paralisado o futebol na pandemia ele foi demitido porque a campanha não era boa”, explica.

Neste ano, foi contratado em fevereiro, para comandar o Jaconero no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil e na Série A do Brasileirão. Apesar dos números, Bruno destaca que Marquinhos fez bons trabalhos, mas não conseguiu extrair mais do grupo em momentos delicados e importantes.

“O trabalho é bom, faz equipes equilibradas, mas por vezes encontra dificuldades em momentos complicados. O elenco do Juventude é fraco tecnicamente, não é dos melhores, e fez um bom trabalho. Primeiro turno espetacular. O problema é que nos últimos 5 jogos a postura da equipe foi ruim, o time não vence há cinco jogos, tem a pior campanha do segundo turno, as trocas, o jeito que estava pensando as partidas não estava dando resultado”, destaca.

Marquinhos Santos, à frente do Juventude, foi eliminado dos mata-matas e deixou o time na zona de rebaixamento da Série A. Em 41 jogos conquistou 13 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 41,4%, com 25 gols marcados e 34 sofridos.

Marquinhos Santos no Vasco

No currículo de Marquinhos aparece sua passagem pelo Vasco, porém o treinador nunca comandou a equipe. Anunciado em dezembro de 2014, desistiu de assumir o cargo, pois precisaria se mudar para o Rio de Janeiro, mas foi impedido devido a um problema de saúde na família

“Não teria condições de trabalhar com 100% de dedicação ao Vasco como sempre fiz nos outros clubes. Por isso, prefiro ser honesto ao declinar o convite agora, do que aceitar e ter que voltar atrás depois”, disse o treinador à época, em nota oficial.

FICHA TÉCNICA

Nome: Marcos Vinícius dos Santos

Conhecido no futebol: Marquinhos Santos

Data de Nascimento: 24 de Junho de 1979 (42 anos)

Local de Nascimento: Santos-SP

Clubes anteriores: Coritiba-PR (2013), Bahia-BA (2014), Coritiba-PR (2014-2015), Fortaleza (2016) e Figueirense-SC (2016-2017); Paysandu (2017/2018); Londrina (2018); São Bento (2018-2019); Juventude (2019); Chapecoense (2019); Juventude (2021)

Títulos

Campeonato Paranaense de 2013 (Coritiba-PR), Campeonato Baiano de 2014 (Bahia-BA) e Campeonato Cearense de 2016 (Fortaleza)