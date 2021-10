A Copa do Brasil é sempre vista com bons olhos por dirigentes dos clubes, porque a premiação na competição é, literalmente, milionária, o que contribui, e muito, com o orçamento das equipes. Nesta quarta-feira (19), Atlético e Fortaleza iniciam a disputa por uma vaga na final do torneio. A equipe que se classificar garante pelo menos mais R$23 milhões. O grande campeão leva R$56 milhões.

Por ter iniciado a Copa do Brasil já na terceira fase – porque disputava a Libertadores -, o Galo acumulou menos dinheiro do que o Fortaleza nesta edição, mas o valor embolsado pelo campeão de 2014 já chegou a R$15,5 milhões por ter eliminado o Remo, o Bahia e o Fluminense na competição.

Enquanto isso, o Fortaleza já fez história ao se classificar às quartas de final da competição. A edição de 2021 já é a melhor campanha da equipe em Copas do Brasil, mas o time comandado por Juan Pablo Vojvoda quer mais. Além de avançar à final da competição, quer garantir também vaga na Libertadores da próxima temporada, com a boa campanha feita no Brasileirão.

O Fortaleza já eliminou Ypiranga, Ceará, CRB e São Paulo na Copa do Brasil. E, com isso, garantiu R$ 16,4 milhões em premiações nesta competição. O time que se classificar à decisão vai pegar mais R$23 milhões, já o grande campeão embolsa R$56 milhões.