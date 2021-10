Com uma campanha que surpreendeu em 2021, o Fortaleza vai fazendo história na temporada e inicia nesta quarta-feira (20) a briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. Embora o adversário seja o poderoso Atlético, o time de Juan Pablo Vojivoda mantém a esperança e sabe das qualidades que fez a equipe se destacar em 2021.

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram no Mineirão e o Galo foi derrotado, de virada, pelo Fortaleza, após um segundo tempo completamente apagado do time de Cuca. O meia Lucas Crispim citou a vitória da sua equipe para destacar a força do grupo do Leão do Pici.

“A gente sabe muito bem o que deve ser feito. Tanto é que fizemos isso na primeira rodada do Brasileirão, a última derrota deles em casa. A gente sabe que é um adversário muito difícil de enfrentar, não à toa está na semi da Copa do Brasil, é o líder do Brasileiro, mas eles também sabem da nossa qualidade e vão estar espertos com os nossos pontos positivos. O detalhe vai fazer diferença. Vamos ter muita concentração para não dar esse detalhe ao adversário”, disse Crispim.

A campanha cabeceada pelo treinador Vojvoda já é a melhor da história do clube na Copa do Brasil e, por isso, o time vai entrar em campo confiante para mais uma decisão.

“Tem que jogar, tem que marcar. Eles vão se preocupar com a gente também. Não chegamos aqui de paraquedas, não estamos na semifinal à toa, fazendo um bom brasileiro também. É um jogo estudado pelas duas equipes. A gente sabe da força do Atlético e eles sabem da nossa força. A gente vem treinando bastante, focado, estudando bem o adversário para não ser surpreendido e, consequentemente, surpreender o adversário.