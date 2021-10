O Cruzeiro divulgou, na manhã desta terça-feira (19), os números do primeiro semestre de 2021. O clube apresentou déficit de R$ 12 milhões nos seis primeiros meses do ano, também R$ 9 milhões de salários atrasados.

O saldo foi negativo na primeira metade do ano, com R$ 12 milhões de prejuízo. No futebol profissional, o clube arrecadou R$ 19 milhões com vendas de atletas, o que representou um aumento de 47% em relação ao mesmo período do ano passado.

A diretoria revela também um faturamento de R$ 17 milhões com patrocínios, o que representou um aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2020.

O Cruzeiro reduziu em 9% a despesa com pessoal. O gasto neste quesito no primeiro semestre do ano foi de R$ 49 milhões.